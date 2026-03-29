Un bonus per i giovani e lo sport Il Comune sostiene le famiglie

Il consiglio comunale ha approvato l’istituzione del ‘Bonus Sport Carrara’, un sostegno destinato alle famiglie per incentivare la partecipazione dei giovani alle attività sportive. La decisione mira a favorire l’accesso allo sport tra i più giovani e a fornire un aiuto economico alle famiglie interessate. La delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza.

CARRARA Il consiglio comunale vota a favore dell’istituzione del ‘Bonus Sport Carrara’ per sostenere le famiglie e favorire la pratica sportiva dei giovani. La mozione, presentata dal consigliere della Lega Andrea Tosi, prevede di sostenere l’iscrizione ai minori residenti nel Comune alle attività sportive. L’iniziativa prevede l’istituzione di un fondo dedicato, finalizzato ad aiutare concretamente le famiglie nei costi di iscrizione alle attività sportive. "Considerato che le quote annuali per la pratica sportiva rappresentano spesso una spesa rilevante per i nuclei familiari - spiega Tosi in un documento - dunque questo bonus prevede un... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un bonus per i giovani e lo sport. Il Comune sostiene le famiglie Articoli correlati Quanto vale lo sport a scuola: milioni di studenti, bonus alle famiglie e il nodo delle palestreLo sport entra sempre di più nelle scuole italiane e si afferma come leva economica e sociale strategica. Leggi anche: Bonus affitti, accordo a Genova tra Comune e associazioni: 500 mila euro per le famiglie in difficoltà Approfondimenti e contenuti su Un bonus per i giovani e lo sport Il... Temi più discussi: Bonus sociale rifiuti; Sociale, Bonus animali 2026: pubblicato il bando; Un bonus per i giovani e lo sport. Il Comune sostiene le famiglie; Art Bonus per il restauro di un dipinto destinato al Museo Civico di Casale Monferrato. Trasferirsi al sud: ecco i comuni che offrono bonus fino a 25.000 euroScopri i comuni del sud Italia che offrono bonus fino a 25.000 euro per trasferirti! Opportunità imperdibili per una nuova vita. iltarantino.it Case, ambulatori gratis e bonus famiglia: 60 milioni per portare i medici nei piccoli comuniPresentata in Consiglio regionale la proposta di legge di Orizzonte Comune: Un contributo per la casa, sostegni per l’apertura di ambulatori e voucher per le famiglie dei sanitari: sono alcune delle m ... linkoristano.it Mazara: il Comune assume un dirigente per il settore "Servizi alla Città e alle Imprese" #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook Comune e sindacati hanno trovato un accordo sugli stipendi dei dipendenti pubblici x.com