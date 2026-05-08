I futuri chef brillano in trasferta a Casargo

A Casargo, in provincia di Lecco, alcuni giovani della regione valtellinese si sono distinti partecipando a un evento dedicato alla ristorazione. Sono stati protagonisti di dimostrazioni pratiche e competizioni, mostrando le loro capacità nel settore gastronomico. L’iniziativa ha coinvolto giovani professionisti emergenti e ha portato alla luce alcune delle loro abilità in un contesto che promuove la crescita nel settore.

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SONDRIO A Casargo (Lecco) brillano i giovani valtellinesi del comparto della ristorazione! Nell’edizione numero 12 del concorso agroalimentare, organizzato dalla categoria merceologica agro-alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio, che ha visto, globalmente, la vittoria della squadra del CFPA di Casargo c’è da rimarcare il successo, in molte categorie, degli studenti valtellinesi delle classi terze dell’Istituto professionale Crotto Caurga di Chiavenna, dell’APF Valtellina di Sondrio. Il bando ha previsto la preparazione di un menù articolato in tre portate. Ad aprire il percorso gastronomico è stato l’amuse-bouche, seguito dalla portata principale, cuore della competizione: "Inventiamo un nuovo piatto della Lombardia".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I futuri chef brillano in trasferta a Casargo Notizie correlate I piccoli chef del Cfpa di Casargo si aggiudicano il Concorso Agroalimentare di Confindustria Lecco e SondrioLecco, 5 maggio 2026 – È stata la squadra del CFPA di Casargo ad aggiudicarsi la 12ª edizione del Concorso Agroalimentare, la competizione promossa e... Apf, una trasferta in Lettonia per futuri cuochi e baristiEra composta da nove ragazzi accompagnati dalla vicedirettrice di APF Valtellina Antonella Valsecchi e dalla docente di Moda, Roberta Valgoi, la...