Il 5 maggio 2026 si è conclusa la 12ª edizione del Concorso Agroalimentare organizzato da Confindustria Lecco e Sondrio. La vittoria è andata alla squadra di piccoli chef del CFPA di Casargo, che si è distinta tra le diverse scuole partecipanti. La competizione ha visto coinvolti studenti provenienti dalla regione, impegnati in prove legate al settore agroalimentare. La premiazione si è svolta in una cornice pubblica dedicata alla promozione delle competenze nel settore.

Lecco, 5 maggio 2026 – È stata la squadra del CFPA di Casargo ad aggiudicarsi la 12ª edizione del Concorso Agroalimentare, la competizione promossa e organizzata dalla Categoria Merceologica Agro-Alimentare di Confindustria Lecco e Sondrio. A confrontarsi sono stati gli alunni dell’Istituto Professionale Crotto Caurga di Chiavenna, dell’ APF Valtellina di Sondrio e del CFPA di Casargo, che ha ospitato la gara nella giornata di oggi. L’iniziativa è riservata infatti agli alunni delle classi terze degli Istituti e dei Centri di Formazione Professionale del settore alberghiero e ristorazione delle due province. Il bando ha previsto la preparazione di un menù articolato in tre portate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I piccoli chef del Cfpa di Casargo si aggiudicano il Concorso Agroalimentare di Confindustria Lecco e Sondrio

Notizie correlate

Aziende di Confindustria in missione nel Vallese: agroalimentare e innovazione per creare nuove alleanzeTre giorni tra produttori d’eccellenza, turismo e industria spaziale per rafforzare i legami tra i territori di Como, Lecco e Sondrio A tracciare il...

Allieve del Clerici al concorso con chef stellatiDopo aver partecipato e vinto il Campionato dei Mestieri 2025 di Lodi, avevano ancora voglia di mettersi alla prova.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Casargo: alunno del CFPA 'in cattedra' per il corso di pasticceria; Casargo protagonista al XVIII Concorso di Pasticceria di Torino: secondo posto per le allieve del Cfpa; I dolci di Giorgia e Valentina conquistano il podio al concorso nazionale di Torino; Cfpa Casargo sul podio a Torino: secondo posto al Concorso di Pasticceria per due allieve.

CFPA CASARGO: SECONDO POSTO AL XVIII CONCORSO DI PASTICCERIA DI TORINOCASARGO – Un risultato di grande rilievo, che conferma ancora una volta la qualità del percorso formativo e la capacità degli studenti di confrontarsi con contesti competitivi di alto profilo: il Cfpa ... valsassinanews.com

Premio Aimo e Nadia, CFPA Casargo sul podio con una cucina tra tradizione e futuroCASARGO – Importante riconoscimento per il Cfpa di Casargo, che conquista il terzo posto al Premio Aimo e Nadia per i Giovani 2026, una delle competizioni più prestigiose dedicate alla formazione ... msn.com

AL CFPA DI CASARGO UNA SERATA CON LA FONDAZIONE PESCIOLINO ROSSO https://www.valsassinanews.com/2026/05/04/al-cfpa-di-casargo-una-serata-con-la-fondazione-pesciolino-rosso/ - facebook.com facebook

"COMUNE DI SCERNI" - Results on X | Live Posts & Updates x.com