Per la prima volta, gli alpini non sfileranno con i muli, simbolo tradizionale delle penne nere, all’adunata nazionale. Durante l’evento, alcune femministe hanno manifestato il loro dissenso, utilizzando fischietti per protestare contro la sfilata. La decisione di modificare la rappresentazione degli alpini ha suscitato reazioni diverse tra gli spettatori e gli organizzatori. La manifestazione si svolge in un momento di attenzione alle tradizioni e alle novità che coinvolgono la celebrazione.

Gli alpini per la prima volta non potranno sfilare all'adunata nazionale con i muli, simbolo iconico delle penne nere. La punta dell'iceberg di una serie di attacchi con volantini, manifesti, scritte ingiuriose contro l'adunata nella Genova di Silvia Salis, che ha però ha condannato "ogni tipo di violenza" e ogni "polemica pretestuosa". Il raduno annuale, numero 97, inizia oggi e si attendono 400mila alpini con i loro familiari, che sfileranno domenica. Senza muli, quattro in realtà, che sono sempre presenti con il reparto salmerie. "È stata vietata la partecipazione: il rischio sarebbe il sequestro degli animali, del camion e pesanti sanzioni" si legge su un post alpino con scritto in grande "vergognoso".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I fischietti delle femministe contro la sfilata degli alpini

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