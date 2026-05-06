Genova il manuale delle femministe contro gli Alpini | Come difendersi dai molestatori

A Genova si prepara il raduno degli Alpini, ma sullo sfondo aumentano le minacce rivolte ai partecipanti. Circola anche un manuale che fornisce indicazioni su come difendersi da eventuali molestie durante l’evento. La questione è stata oggetto di attenzione e discussione tra le autorità e il pubblico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i presenti. Nessuna misura specifica è stata comunicata ufficialmente in merito.

Altre minacce agli alpini in vista del raduno di Genova. E spunta anche un manuale di difesa dalle molestie. Facendo uno sforzo mnemonico e andando a Genova, per l’adunata degli alpini che andrà in scena dall’8 al 10 maggio, sembra di assistere alla lettura dello sceneggiato La guerra dei mondi, sulle frequenze radiofoniche della Cbs, da parte di Orson Wells nel 1938. All’epoca molti radioascoltatori, nonostante le avvertenze, non si accorsero che si trattava di finzione, ma credettero che gli extraterrestri fossero, realmente, sbarcati negli States. Ecco gli antifascisti al pesto vivono più o meno la stessa allucinazione per via dell’arrivo delle penne nere in città.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Genova, il manuale delle femministe contro gli Alpini: "Come difendersi dai molestatori" Notizie correlate Transfemministe contro gli alpini: «Molestatori e maschi tossici»Attenti, affilate le armi perché la sinistra italiana ha dei nuovi nemici che vanno combattuti con ogni forza, fino all’ultima stilla di sangue. Genova, Alpini insultati dalle transfemministe: "Molestatori, maschi tossici"Transfemministe contro l'adunata degli alpini in programma a Genova dall'8 al 10 maggio. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Alpini a Genova, la sindaca Salis: No ai pregiudizi, le colpe dei singoli non macchiano tutti; Seconda edizione per IlMare Festival, Santa Margherita Ligure torna capitale del pensiero sul mare; Campionato Nazionale di Disegno Tecnico, saranno centodieci i finalisti della provincia di Genova ad accedere alla fase conclusiva; Un cappello d'Alpino gigante e fluorescente: a Genova arriva la scultura dal Trentino. Genova la SUPERBA - facebook.com facebook Dopo 25 anni, dall'8 al 10 maggio l’Adunata Nazionale degli Alpini torna a Genova. Il legame tra Genova e gli Alpini è profondo. Lo abbiamo visto dopo il crollo del Ponte Morandi, quando furono tra i primi a mettersi a disposizione, con generosità e presenza x.com