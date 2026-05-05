Fischietto form per le molestie e app | così femministe e centri antiviolenza preparano le donne al raduno degli Alpini a Genova

Dal 7 maggio è attivo un modulo online anonimo che permette di segnalare eventuali molestie durante il raduno degli Alpini a Genova. Accanto a questa iniziativa, sono stati distribuiti fischietti e l’app del Centro Antiviolenza Mascherona, scaricabile sugli smartphone, per chiedere aiuto in caso di bisogno. Le femministe e i centri antiviolenza si stanno preparando con strumenti concreti per tutelare le donne durante l’evento.

Un form anonimo attivo dal 7 maggio per segnalare eventuali molestie, insieme a un fischietto e l’app del Centro Antiviolenza Mascherona da installare sullo smartphone per chiedere aiuto. È questo il contenuto del vademecum, dal titolo ironico “ Adda passà ‘a adunata ”, diffuso sui social da Non una di Meno Genova, Rete di donne per la politica, Unione Donne in Italia e il Cav Mascherona. Si tratta di una breve guida pensata in vista dell’ adunata nazionale degli Alpini, in programma a Genova dall’8 al 10 maggio. L’obiettivo dell’iniziativa. L’obiettivo, spiegano le associazioni, è fornire a donne e persone della comunità Lgbtqia+ strumenti utili per affrontare possibili situazioni di disagio, molestie o catcalling durante le giornate dell’evento.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Le femministe infamano gli Alpini: pubblicati volantini «anti molestie»Sotto il titolo «Adda passà ‘a adunata!», circolano sui social alcuni vergognosi avvertimenti formulati da Rete di donne per la politica,... Leggi anche: Adunata Alpini, Rete di donne per la politica: "Portate un fischietto contro molestie e cat calling" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Adunata Alpini, Rete di donne per la politica: Portate un fischietto contro molestie e cat calling; Raduno degli alpini, Il vademecum delle associazioni femminili: Adda passà ‘a adunata; Adunata degli Alpini, il post della Rete di donne per la politica: Portate un fischietto contro molestie e cat calling -; Ha da passa' l'adunata, il volantino per affrontare i disagi durante il raduno degli alpini. Raduno degli alpini, Il vademecum delle associazioni femminili: Adda passà ‘a adunataA diffonderlo, via social, sono Non una di Meno Genova, Rete di donne per la politica, l’Udi (Unione donne d’Italia) di via Cairoli e il centro ... genova.repubblica.it Il fischietto stampato in 3D contro le violenze: emette suoni ad alta frequenza per spaventare i molestatoriQuentin Duteil, un giovane francese, ha sviluppato un innovativo fischietto d’allarme chiamato repousse relou per combattere le molestie di strada. L’idea nasce dal desiderio di creare uno strumento ... greenme.it la Repubblica. . Un form anonimo attivo dal 7 maggio per segnalare eventuali molestie. E poi, un fischietto e la app Mascherona installata sullo smartphone, se fosse necessario chiedere supporto. Il vademecum si chiama, ironicamente, “Adda passà ‘a adunat - facebook.com facebook RT @mantinori86: @tancredipalmeri Aggiungo che Doveri è il fischietto che ha arbitrato il maggior numero di partite in Serie A nella stagio… x.com