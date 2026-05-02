Modigliani alla Pinacoteca Agnelli | quattro capolavori in dialogo allo Scrigno del Lingotto
Cosa si nasconde sotto la superficie pittorica dei nudi di Amedeo Modigliani? Da giovedì 30 aprile a domenica 13 settembre 2026, la Pinacoteca Agnelli di Torino ospita nello "Scrigno" del Lingotto la mostra "Modigliani sottopelle. Quattro capolavori". Curata da Pietro Rigolo e Beatrice Zanelli.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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