David di Donatello 2026 | quattro film Sky vincono 9 statuette alla 71ª edizione

Mercoledì 6 maggio si è tenuta la 71ª edizione dei David di Donatello presso gli Studi di Cinecittà a Roma, con Bianca Balti e Flavio Insinna alla conduzione. Durante la cerimonia, quattro film distribuiti su Sky e NOW hanno ricevuto complessivamente nove premi. La serata ha visto la premiazione di diversi artisti e pellicole, con le statuette assegnate in varie categorie.

La 71ª edizione dei David di Donatello si è svolta mercoledì 6 maggio agli Studi di Cinecittà a Roma, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna, e tra i grandi protagonisti della serata ci sono anche quattro titoli disponibili su Sky e NOW. Con un totale di 9 statuette, il palinsesto della piattaforma raccoglie una parte significativa dei premi assegnati nella serata dominata da “Le città di pianura”, trionfatore assoluto con otto riconoscimenti tra cui Miglior film, regia e sceneggiatura originale mentre “La Grazia” di Paolo Sorrentino, che partiva con quattordici candidature, è rimasto a mani vuote. La cerimonia ha riservato anche momenti di grande intensità emotiva, come la standing ovation per Vittorio Storaro, il David Speciale a Ornella Muti e il David alla Carriera a Gianni Amelio.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - David di Donatello 2026: quattro film Sky vincono 9 statuette alla 71ª edizione Notizie correlate Premio David di Donatello 71? edizione: tutte le categorie e i film con più candidatureil 1° aprile a Roma presso gli studi di Cinecittà, si è tenuta la conferenza stampa della 71? edizione dei David di Donatello. David di Donatello 2026, tutte le nomination della 71ª edizioneCinque secondi — regia di Paolo Virzì Fuori — regia di Mario Martone La grazia — regia di Paolo Sorrentino Le assaggiatrici — regia di Silvio Soldini... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. Vincitori David di Donatello 2026, tutti i premi a film e attoriI David di Donatello 2026 premiati nella 71esima cerimonia: Miglior Film Le città di pianura, Miglior Regia Francesco Sossai, Miglior Attore Sergio Romano ... fanpage.it David di Donatello 2026, Le città di pianura di Francesco Sossai trionfa con 8 statuette: Sorrentino a mani vuote. Insinna mattatore della serata: la cronaca della cerimoniaOtto statuette al film outsider di Sossai, niente per Sorrentino con 14 nomination. La serata dei David di Donatello 2026. ilfattoquotidiano.it Corriere della Sera. . Aurora Quattrocchi ha vinto il David di Donatello come Miglior attrice protagonista per il film "Gioia mia". L'attrice ha ricevuto il premio da Raoul Bova. Le altre candidate erano Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi, Valeria Golino, Anna - facebook.com facebook Ai David di Donatello trionfano "Le città di pianura" e le proteste sulla crisi del cinema x.com