I film da vedere al cinema questo weekend

Questo weekend al cinema si torna a parlare di alcuni titoli molto attesi. Dopo il successo ai premi David di Donatello, un film ha fatto il suo ritorno nelle sale. Inoltre, due grandi nomi della musica e del cinema hanno collaborato per realizzare un film concerto in 3D, che sta attirando l’attenzione del pubblico. Sono in programma anche altre uscite cinematografiche di rilievo, con generi e storie diverse tra loro.

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Le città di pianura di Francesco Sossai torna in sala dall'8 maggio Con Sergio Romano, Filippo Scotti, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi Otto David di Donatello - miglior film, regia, sceneggiatura, attore protagonista, montaggio, casting, canzone originale, miglior produttore - e un passaparola che nella stagione scorsa ha portato 270.000 persone in sala. Ora Le città di pianura torna al cinema, e c'è un motivo preciso per andarci (o tornarci). Il film di Francesco Sossai, regista bellunese alla sua opera seconda, era già arrivato a Cannes nella sezione Un Certain Regard come una rivelazione: un road movie veneto, notturno, alcolico, che racconta due cinquantenni alla ricerca dell'ultimo bicchiere della serata e uno studente di architettura che si ritrova trascinato nel loro giro.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - I film da vedere al cinema questo weekend 3 film nuovi da vedere al cinema questo weekend: La Mummia, Il caso 137 e un titolo italiano... Notizie correlate Pecore sotto copertura, Antartica – Quasi una fiaba e il film concerto su Billie Eilish: le recensioni di tre film da vedere al cinema nel weekendCosa succederebbe se un gregge di pecore appassionate di racconti gialli cercassero di risolvere un caso di omicidio? Chi ha ucciso il loro pastore?... Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekendEddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: I film da vedere a maggio 2026; 30 film da guardare su Netflix – Le novità di maggio 2026; 21 film da vedere in streaming a maggio, da Le cose non dette a Sentimental Value. FOTO; 14 nuovi film Netflix da vedere a Maggio 2026. I film premiati ai David di Donatello 2026 da vedere su Sky e NowCon 9 statuette complessive, sono 4 i film premiati già disponibili o presto in arrivo su Sky e NOW. Scopriamo quali. superguidatv.it Le serie e i film da vedere su Netflix questo weekend (8-10 maggio)Arriva un nuovo weekend e tornano i nostri consigli seriali. Non sapete cosa guardare su Netflix questo fine settimana che va dall'8 al 10 maggio 2026? Vi aiutiamo noi con tutto il meglio sulla piatta ... today.it Il film di Francesco Sossai su due cinquantenni veneti senza lavoro né redenzione ha sbaragliato Sorrentino alla premiazione più importante del cinema italiano: la storia di un caso impossibile da pianificare, costruito bicchiere dopo bicchiere x.com Una selezione di film che trasformano il linguaggio del cinema in qualcosa di simile a un videogioco, tra azione e immersione totale. https://cinema.everyeye.it/notizie/scopri-5-film-sembrano-veri-videogiochi-876729.htmlutm_medium=Social&utm_source= - facebook.com facebook