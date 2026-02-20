Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekend
A febbraio, tra San Valentino e l’imminente Festival di Sanremo, sono usciti tre film e cinque nuove serie TV da non perdere. La causa è la voglia di svagarsi e trovare intrattenimento di qualità, anche in casa. Tra le uscite, c’è un film romance ambientato nelle Dolomiti e una serie crime ambientata a Milano. Gli appassionati di streaming troveranno titoli adatti a tutti i gusti, pronti a catturare l’attenzione nei prossimi giorni. Questo weekend si preannuncia ricco di novità da scoprire sul piccolo e grande schermo.
Eddie Brock, da operatore turistico a Sanremo: "Duettare con Fabrizio Moro è un onore. Eurovision? Non andrei, luce sulla Palestina" Cari spettatori, siamo nel vivo di febbraio, San Valentino è passato e prima di Sanremo sono tante le novità in arrivo sul piccolo e grande schermo. Dunque mettetevi comodi perché in tv e nelle sale cinematografiche arrivano nuove serie e nuovi film tutti da scoprire. Questa è "Vision - Cosa vedere nel weekend", la newsletter settimanale di Today.it dedicata ai titoli da non perdere nei fine settimana. A voi la scelta e buona visione. Una giovane professoressa di inglese arriva in un liceo di Rebibbia dove si trova davanti una classe particolarmente difficile da gestire.🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Sei film e tre serie tv da vedere questo weekend
TUTTO Gomorra Riassunto [Serie TV Completa]
Argomenti discussi: Valerio Mastandrea fa gli anni ed ecco i 5 suoi migliori film; Robbie-Elordi e le cime tempestose, la Gioia di Valeria Golino, Jude Law mago del Cremlino e altri 7 film al cinema o in digitale; Film al cinema a Febbraio 2026: tutti i titoli più attesi e le date; Tre film e cinque serie tv da vedere questo weekend di San Valentino.
TRE CIOTOLE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tre ciotole è un film diretto da Isabella Ragonese, tratto dall’omonimo racconto di Michela Murgia, pubblicato nella raccolta L’incontro. L’opera si inserisce nel solco del cinema italiano più intimo e conte - facebook.com facebook
Oggi, nella Giornata della Memoria, da UCI Cinemas trovi tre film che invitano a fermarsi, ricordare e riflettere: • La zona di interesse • Il dono più prezioso • Le assaggiatrici Biglietti disponibili sul sito o tramite app ucicinemas.it x.com