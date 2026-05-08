I familiari dell' uomo scomparso ad Abbadia si rivolgono a Chi l' ha visto?
Il caso di Tiziano R., l'uomo di 67 anni scomparso ad Abbadia da più di una settimana, finisce in tv a Chi l'ha visto?.I familiari hanno infatti scelto di rivolgersi alla popolare trasmissione della Rai in cerca di informazioni utili al suo ritrovamento. La puntata è andata in onda mercoledì 6.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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