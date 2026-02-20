La Corte Suprema Usa boccia i dazi | illegali le tariffe di Trump

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato le tariffe introdotte dall'amministrazione Trump, ritenendole illegali. La decisione arriva dopo che le tariffe hanno causato tensioni commerciali e aumentato i costi per le imprese. La sentenza conferma che le tariffe non rispettano le norme legali vigenti. Questa mossa chiude un capitolo controverso della politica commerciale americana degli ultimi anni. Ora si attende di vedere come il governo risponderà a questa decisione.

Due batoste in due giorni. I dazi di Donald Trump, dopo essersi rivelati un fallimento dal punto di vista economico, ora vengono semplicemente cancellati dalla Corte Suprema. I giudici hanno infatti annullato le tariffe globali imposte dal presidente degli Stati Uniti nel 2025: sei i voti favorevoli all’annullamento, tre quelli contrari. E quindi, per la Corte Suprema, Trump non può imporre i dazi attraverso l’International Emergency Powers Act, ovvero la legge invocata dal presidente degli Stati Uniti per agire con rapidità dichiarando l’emergenza e scavalcando il Congresso, che ha invece il potere di deliberare in tema di commercio e tasse.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

