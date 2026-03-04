Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito mentre si trovava sulla tramvia T2 a Firenze. Dopo essersi addormentato, si è risvegliato sotto un cavalcavia e ha scoperto di essere stato vittima di un abuso. La vicenda si è verificata durante il normale rientro a casa dopo aver trascorso la serata con amici. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Doveva essere solo il rientro a casa dopo una serata tra amici. Invece, per un ragazzo di 17 anni, si è trasformato in un incubo. Il giovane si era addormentato a bordo della linea T2 della tramvia di Firenze, ma al risveglio non si trovava più sul vagone: era sotto un cavalcavia, vittima di un’aggressione sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minorenne è riuscito a divincolarsi e a chiedere aiuto. Le forze dell’ordine hanno poi individuato e arrestato il presunto responsabile: un uomo di 32 anni, di origine marocchina, già noto alle autorità, accusato di violenza sessuale su minore. L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato 14 febbraio, nei pressi del parcheggio vicino al capolinea della linea T2, alla periferia della città. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Firenze, 17enne aggredito dopo essersi addormentato sulla tramvia T2

