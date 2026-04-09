San Jacopino allerta droga tra viale Redi e tramvia T2 Trovate siringhe lungo la ciclabile

A San Jacopino sono state segnalate recenti attività di spaccio e consumo di droga lungo la pista ciclabile di viale Redi e nelle aree vicine ai binari della tramvia T2, in particolare nelle vicinanze di Ponte all’Asse. Sono state trovate siringhe abbandonate lungo la ciclabile, suscitando preoccupazioni nella zona. La presenza di questi episodi è stata comunicata alle autorità competenti.