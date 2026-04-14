Edilizia scattano i pagamenti dell’anzianità professionale | coinvolti oltre 2.400 lavoratori
Nella giornata di martedì 14 aprile, oltre 2.400 lavoratori del settore edile riceveranno i pagamenti relativi all’anzianità professionale per il 2026. La Cassa edile agrigentina ha annunciato l’avvio delle procedure, con l’erogazione delle somme prevista per quella data. La comunicazione è stata resa nota dal presidente e dal vicepresidente dell’ente.
La Cassa edile agrigentina ha avviato le procedure per il pagamento dell’anzianità professionale edile relativa al 2026 con l’erogazione delle somme prevista nella giornata di martedì 14 aprile, come comunicato dal presidente Carmelo Salamone e dal vicepresidente Francesco Cosca. La prestazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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