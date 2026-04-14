Edilizia scattano i pagamenti dell’anzianità professionale | coinvolti oltre 2.400 lavoratori

Nella giornata di martedì 14 aprile, oltre 2.400 lavoratori del settore edile riceveranno i pagamenti relativi all’anzianità professionale per il 2026. La Cassa edile agrigentina ha annunciato l’avvio delle procedure, con l’erogazione delle somme prevista per quella data. La comunicazione è stata resa nota dal presidente e dal vicepresidente dell’ente.