I movimenti sospetti di un 21enne attirano l' attenzione dei carabinieri | nascondeva oltre 200 grammi di droga

Intorno alle 18 e 30, i carabinieri del nucleo operativo di una compagnia locale hanno notato un giovane che si muoveva in modo sospetto lungo una strada nel centro della città. Durante i controlli, hanno scoperto che il 21enne catanese nascondeva oltre 200 grammi di sostanza stupefacente. I militari hanno quindi proceduto al suo fermo e al sequestro della droga.

Un 21enne catanese, intorno alle 18 e 30, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante hanno notato dei movimenti sospetti mentre transitavano in via Luigi Capuana, a ridosso della via Umberto. Un uomo è entrato rapidamente all’interno dell’abitacolo di un’auto dal lato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Secondigliano, fugge alla vista dei Carabinieri e getta il marsupio: dentro oltre 400 grammi di drogaSorpreso con lo scooter accanto a un’auto in sosta, tenta la fuga ma viene fermato: nel marsupio oltre 400 grammi di droga e 420 euro in contanti. Leggi anche: Droga in auto, oltre 200 grammi tra hashish e marijuana: assolto dall’accusa di spaccio Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Usa. Donald Trump, i mercati finanziari e i sospetti di insider trading; Scommetteresti davvero su tutto?; Danni per 150mila euro e tir in fiamme: le telecamere svelano il volto dell'uomo che ha dato fuoco a tutto; Spaccia droga nella stanza affittata di un B&b di Montesilvano: arrestata giovane di Penne. Usa. Donald Trump, i mercati finanziari e i sospetti di insider tradingÈ ormai indiscutibile il nesso tra le tante dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump e le dinamiche dei mercati finanziari. La cronaca recente, con l’annuncio del cessate il fuoco di due ... notiziegeopolitiche.net Bancomat, scattano i controlli sui prelievi sospetti: cosa rischi davvero e come tutelarsiNon esiste una soglia ufficiale oltre la quale scattano automaticamente i controlli, ma operazioni intorno ai 1.000 euro possono attirare attenzione. Ancora più sospetti sono i prelievi ripetuti e ... laprovinciapavese.gelocal.it Movimenti sospetti nell’appartamento e controlli dei residenti hanno fatto emergere l’occupazione abusiva. L’amministrazione ha deciso di procedere per vie legali e rafforzare le misure di tutela dello stabile - facebook.com facebook