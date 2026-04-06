Solaro i carabinieri arrestano spacciatore clandestino

A Solaro, i carabinieri hanno arrestato un uomo di origine tunisina, già destinatario di un ordine di carcerazione, sospettato di spacciare droga. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’attività di controllo nel territorio. L’uomo, senza permesso di soggiorno, è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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