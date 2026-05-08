I cavalieri d'Italia si abbracciano dopo l'accoppiamento | il bellissimo video dal Parco del Circeo
Nel Parco del Circeo è stato ripreso un momento di natura che mostra due cavalli maschi che si abbracciano dopo essersi accoppiati. Il video cattura questa scena, evidenziando il gesto di affetto tra gli animali. L'episodio si svolge in un'area protetta dove i cavalli si trovano liberi di muoversi e interagire. La scena è stata condivisa online, attirando l'attenzione di appassionati di natura e di fauna selvatica.
L'abbraccio dei cavalieri d'Italia dopo l'accoppiamento è uno dei rituali amorosi più affascinanti cui si può assistere in natura. Il fotografo naturalista Sandro Allegretti lo ha immortalato in video con la sua fotocamera mirrorless al Parco Nazionale del Circeo. Le bellissime immagini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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