I cavalieri d'Italia si abbracciano dopo l'accoppiamento | il bellissimo video dal Parco del Circeo

Nel Parco del Circeo è stato ripreso un momento di natura che mostra due cavalli maschi che si abbracciano dopo essersi accoppiati. Il video cattura questa scena, evidenziando il gesto di affetto tra gli animali. L'episodio si svolge in un'area protetta dove i cavalli si trovano liberi di muoversi e interagire. La scena è stata condivisa online, attirando l'attenzione di appassionati di natura e di fauna selvatica.

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