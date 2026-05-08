I carabinieri inaugurano la loro nuova sala multimediale abbellita dalle opere degli studenti del Liceo artistico

I carabinieri di Sondrio hanno inaugurato la loro nuova sala multimediale, decorata con opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico di Morbegno. Alla cerimonia di ieri hanno partecipato alcuni studenti della classe 5^ AF del corso di Arti Figurative, che hanno consegnato le proprie creazioni agli ufficiali del Comando Provinciale. La sala, ora arricchita con i lavori degli studenti, verrà utilizzata per attività multimediali e incontri pubblici.

Nella giornata di ieri, è stata ricevuta dagli ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio una rappresentanza degli studenti della classe 5^ AF del Corso Arti Figurative del Liceo Artistico di Morbegno G. Ferrari, accompagnati dalla Dirigente Scolastica, la professoressa Elisa.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Notizie correlate

Le opere degli studenti del Liceo Artistico Nordio alla mostra ScartSono gli studenti del Liceo Artistico e del Made in Italy “Enrico e Umberto Nordio” i protagonisti del penultimo weekend della mostra SCART – Il lato...

Gli studenti del liceo brianzolo che "riqualificano" il quartiere e inaugurano due panchine importantiDare un maggior senso di cura e di attenzione e soprattutto trasmettere un segnale di appartenenza all’Unione europea.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Dal liceo alla caserma: gli studenti del Maffeo Vegio fanno lo stage dai carabinieriLodi, 14 marzo 2026 – Studenti del Maffeo Vegio di Lodi in caserma per una settimana con i carabinieri. Sono ventiquattro i ragazzi delle classi quarte e quinte del Liceo linguistico e delle Scienze ... ilgiorno.it

Controlli dei Carabinieri all'esterno del liceo Pascal di PompeiI Carabinieri hanno effettuato dei controlli, anche con il metal detector, all'esterno del liceo Pascal di Pompei: attività già previste sul territorio provinciale ma potenziate dopo i fatti di La ... ansa.it