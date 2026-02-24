Gli studenti del liceo brianzolo che riqualificano il quartiere e inaugurano due panchine importanti

Da monzatoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del liceo brianzolo hanno deciso di migliorare il quartiere installando due panchine nuove, per promuovere senso di comunità e cura dello spazio pubblico. La loro iniziativa nasce dall’obiettivo di rafforzare il legame con l’Europa e coinvolgere i residenti. Le panchine rappresentano un gesto concreto, che invita a fermarsi e condividere momenti insieme. La scelta di posizionarle in punti strategici sottolinea il desiderio di rendere il quartiere più vivo.

Dare un maggior senso di cura e di attenzione e soprattutto trasmettere un segnale di appartenenza all’Unione europea. È con questo spirito che gli studenti del liceo Parini, lo scorso 9 febbraio, a Seregno hanno preso parte a un progetto di didattica alternativa, migliorando alcune aree del quartiere Sant’Ambrogio. Gli studenti del Parini, coordinati dal professor Massimo Rho e con il supporto di Luigi Lazzarini per il Comitato di quartiere, hanno ridipinto le mura della propria scuola, e riqualificato due spazi simbolici del quartiere.“Spesso - afferma il primo cittadino Alberto Rossi - si dipingiamo i giovani come disinteressati o poco attenti a ciò che li circonda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Impresa Civica Edile, il cantiere che educa: studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo FracastoroImpresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro.

Il reportage di due studenti sulle condizioni del loro liceo: “Criticità e problemi evidenti”Due studenti hanno girato un reportage sulle condizioni del loro liceo, il Salutati di Montecatini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: LaNuova@scuola, gli studenti del Liceo Spano a lezione di legalità con Acrisure; Violenza di genere: la Polizia incontra gli studenti del Liceo scientifico Fanti di Carpi; Gli studenti del liceo classico e artistico di Lanciano incontrano Francesco Barone, ambasciatore di pace nel mondo; Giochi della Chimica, 20 studenti del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio alla fase regionale · ilreggino.it.

gli studenti del liceoGli studenti che hanno occupato il Parini: «Protesta necessaria per avviare il dialogo. Ora chiediamo una commissione alunni-studenti e prove comuni in alcune materie»Durante l'occupazione un gruppo di docenti ha incontrato i ragazzi e raccolto le loro richieste che saranno discusse al collegio docenti ... milano.corriere.it

Domenica all'Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo ManinDodici allievi accompagneranno i visitatori nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo, illustrando le collezioni e le testimonianze romane della città, nell’ambito del progetto Dalla scuola al museo r ... laprovinciacr.it