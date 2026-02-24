Gli studenti del liceo brianzolo che riqualificano il quartiere e inaugurano due panchine importanti

Gli studenti del liceo brianzolo hanno deciso di migliorare il quartiere installando due panchine nuove, per promuovere senso di comunità e cura dello spazio pubblico. La loro iniziativa nasce dall’obiettivo di rafforzare il legame con l’Europa e coinvolgere i residenti. Le panchine rappresentano un gesto concreto, che invita a fermarsi e condividere momenti insieme. La scelta di posizionarle in punti strategici sottolinea il desiderio di rendere il quartiere più vivo.

Dare un maggior senso di cura e di attenzione e soprattutto trasmettere un segnale di appartenenza all’Unione europea. È con questo spirito che gli studenti del liceo Parini, lo scorso 9 febbraio, a Seregno hanno preso parte a un progetto di didattica alternativa, migliorando alcune aree del quartiere Sant’Ambrogio. Gli studenti del Parini, coordinati dal professor Massimo Rho e con il supporto di Luigi Lazzarini per il Comitato di quartiere, hanno ridipinto le mura della propria scuola, e riqualificato due spazi simbolici del quartiere.“Spesso - afferma il primo cittadino Alberto Rossi - si dipingiamo i giovani come disinteressati o poco attenti a ciò che li circonda. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Impresa Civica Edile, il cantiere che educa: studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo FracastoroImpresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro.

Il reportage di due studenti sulle condizioni del loro liceo: “Criticità e problemi evidenti”Due studenti hanno girato un reportage sulle condizioni del loro liceo, il Salutati di Montecatini.

Gli studenti che hanno occupato il Parini: «Protesta necessaria per avviare il dialogo. Ora chiediamo una commissione alunni-studenti e prove comuni in alcune materie»Durante l'occupazione un gruppo di docenti ha incontrato i ragazzi e raccolto le loro richieste che saranno discusse al collegio docenti ... milano.corriere.it

Domenica all'Archeologico: il primo marzo le guide sono gli studenti del Liceo ManinDodici allievi accompagneranno i visitatori nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo, illustrando le collezioni e le testimonianze romane della città, nell’ambito del progetto Dalla scuola al museo r ... laprovinciacr.it

Al Liceo Tommaso Stigliani di Matera una lezione di astrofisica tenuta da docenti universitari si è trasformata in un’occasione unica per gli studenti per scoprire le meraviglie dell'universo e delle nuove tecnologie - facebook.com facebook

Al 40esimo giorno di lutto, gli studenti di un liceo iraniano organizzano una commemorazione in classe per il figlio 24enne del loro professore ucciso nelle manifestazioni di gennaio. Il ragazzo si chiamava Sadra Soltani, studiava architettura all’università Azad x.com