I bombi maschi imparano più in fretta e si adattano meglio delle femmine ai cambiamenti
Un recente studio ha rilevato che i bombi maschi mostrano una maggiore velocità di apprendimento e si adattano più facilmente ai cambiamenti rispetto alle femmine. I ricercatori hanno osservato che i maschi sono più attivi e presentano comportamenti più flessibili, evidenziando differenze nelle capacità cognitive tra i due sessi di questi insetti. I risultati si basano su osservazioni sul comportamento in diversi contesti sperimentali.
Un nuovo studio svela che i bombi maschi sono più attivi e flessibili delle femmine da un punto di vista comportamentale, confermando le sorprendenti capacità cognitive di questi insetti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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