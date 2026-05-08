I bombi maschi imparano più in fretta e si adattano meglio delle femmine ai cambiamenti

Un recente studio ha rilevato che i bombi maschi mostrano una maggiore velocità di apprendimento e si adattano più facilmente ai cambiamenti rispetto alle femmine. I ricercatori hanno osservato che i maschi sono più attivi e presentano comportamenti più flessibili, evidenziando differenze nelle capacità cognitive tra i due sessi di questi insetti. I risultati si basano su osservazioni sul comportamento in diversi contesti sperimentali.

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