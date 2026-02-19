Cos'è questa storia delle tartarughe femmine che si lanciano dalle scogliere per sfuggire ai maschi
A Golem Grad, in Macedonia del Nord, le tartarughe femmine si gettano dalle scogliere per sfuggire ai maschi. La causa di questo comportamento insolito è la forte dominanza dei maschi, che rende difficile per le femmine trovare un momento di pace. Gli abitanti dell’isola hanno notato più di una tartaruga che si tuffa in mare, cercando di allontanarsi. La presenza di troppe tartarughe maschio e l’assenza di femmine hanno generato tensioni tra le specie. La situazione ha attirato l’attenzione degli studiosi locali.
Sull'isola di Golem Grad, in Macedonia del Nord, ci sono troppe testuggini maschio e pochissime femmine. La pressione e lo stress dei corteggiamenti aggressivi ripetuti stanno portando a meno nascite, femmine ferite e, talvolta, cadute fatali nel tentativo di sfuggire ai troppi maschi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Cos’è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglioAlcuni media ipotizzano che alcuni atleti del salto con gli sci si iniettino acido ialuronico nel pene o usino altri trucchi per allargare la zona inguinale.
Leggi anche: Cos’è questa storia dell’esercitazione con i carri armati in una scuola media a UdineLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migranti; Cos'è questa storia che l'autoradio sta scomparendo?; Cos’è questa storia delle iniezioni al pene alle Olimpiadi e perché nel salto con gli sci le dimensioni contano; Cos’è questa storia del biglietto sulla tomba di Chiara Poggi, intercettati madre e avvocato: L’ha uccisa Marco.
Cos’è questa storia del biglietto sulla tomba di Chiara Poggi, intercettati madre e avvocato: L’ha uccisa MarcoIl biglietto di un anonimo era stato lasciato nel 2007 sulla tomba di Chiara Poggi e c'era scritto: A uccidere Chiara è stato Marco ... fanpage.it
Cos’è questa storia della neonata tolta alla madre inuit in Danimarca dopo un test di competenza genitorialeL’11 agosto 2025, Ivana Nikoline Brønlund, una giovane madre di 18 anni di origine inuit, ha dato alla luce la sua bambina, Aviaja-Luuna, in un ospedale di Hvidovre, vicino a Copenaghen. Un’ora dopo ... greenme.it
"The Idea of You" è una storia vera Cosa ha ispirato il film con Anne Hathaway e cosa c’entra Harry Styles facebook