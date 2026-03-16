Uno studio recente mette in discussione l'idea che i maschi di bonobo siano meno aggressivi delle femmine. La ricerca analizza i comportamenti di entrambi i sessi in diverse situazioni, rivelando che le differenze di aggressività non sono così nette come si pensava. Il lavoro si basa su osservazioni dirette e dati raccolti sul campo, evidenziando che i maschi possono essere altrettanto violenti delle femmine.

Questo studio lo aspettavo da anni, perché una cosa mi era sempre sembrata strana, e perché nonostante sembri non c’entrare niente, c’entra molto con l’aggressività delle femministe di oggi, infatti si parla di scimmie, e qui già una femminista lancerebbe un appello per boicottarmi come fece Michela Murgia, ignorando che le grandi scimmie antropomorfe comprendono quattro generi, Pongo, Gorilla, Pan e Homo, e cinque specie principali: gorilla, orango, scimpanzé, bonobo, e uomo. Non è un ordine evolutivo (dove noi siamo i più “evoluti” come si intende sbagliando nel linguaggio popolare), state attente signore mie, siamo tutte e cinque specie di scimmie contemporanee. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bonobo, addio favola pacifista: il nuovo studio smonta il mito delle femmine migliori dei maschi

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