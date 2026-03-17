Negli ultimi vent'anni, le famiglie italiane hanno visto la loro ricchezza finanziaria quasi raddoppiare, mentre le disparità economiche sono diminuite, specialmente nel Sud del Paese. Nel frattempo, molte famiglie continuano a investire in titoli di Stato e fondi comuni, evidenziando un trend di maggiore coinvolgimento nel mercato finanziario. I dati mostrano come la distribuzione della ricchezza si sia modificata nel tempo, con un focus crescente sulle regioni meridionali.

C'è un filo che lega due dati differenti: la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, che negli ultimi vent'anni è quasi raddoppiata, e la riduzione delle disuguaglianze, in particolare nel Mezzogiorno. È il segno di un Paese che, nonostante crisi internazionali, pandemie e guerre, ha ritrovato stabilità e fiducia. E soprattutto è la dimostrazione di come la politica economica del ministro Giorgetti (in foto) orientata alla crescita e alla tutela dei redditi stia producendo risultati. I numeri raccontano una storia chiara. Secondo i dati della Banca d'Italia, tra il 2005 e il 2024 la ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane è passata da 3. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scende la disuguaglianza, avanza il Sud. E le famiglie fanno il pieno di Btp e fondi

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