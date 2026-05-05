Connor Storrie si appresta a partecipare al suo primo Met Gala, un evento che ha già trasformato lo Studio 8H nel suo punto di riferimento. Nonostante sia alla sua prima apparizione, l'artista afferma di non sentirsi nervoso e si prepara a sfilare tra le grandi star della moda. L'ambiente si sta riempiendo di giornalisti e fotografi, pronti a immortalare ogni suo movimento.

A questo punto, lo Studio 8H è praticamente il pied-à-terre di Connor Storrie. Quando la star di Heated Rivalry è arrivata a New York sabato sera in vista del Met Gala di stasera, si è diretta subito sul set di Saturday Night Live, dove ha fatto un’apparizione a sorpresa durante la diretta per introdurre la seconda canzone della serata dell’ospite e performer musicale Olivia Rodrigo, il suo nuovo singolo Begged. «Siamo letteralmente atterrati, ho lasciato le valigie e siamo andati subito in studio», racconta Storrie al telefono dalla sua stanza d’albergo lunedì. A quanto pare, quando non molto tempo fa è stato lui stesso a condurre SNL, l’attore ha stretto un buon rapporto con Keri Powers, storica talent booker dello show.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Connor Storrie «non è nervoso» per il suo debutto al Met Gala

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