Hpv torna l’open day vaccinale | a chi è rivolto il servizio

Da trentotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, in tutti gli hub del Trentino, si terrà un open day dedicato alla vaccinazione contro l'Hpv, con il vaccino 9-valente disponibile gratuitamente. La somministrazione è rivolta ai maschi fino a 30 anni e alle donne fino a 40 anni, purché siano iscritti al Servizio sanitario provinciale e non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. L'iniziativa mira a promuovere l'accesso alla prevenzione per le fasce di popolazione indicate.

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Open day dedicato alla vaccinazione contro l'Hpv, sabato in tutti gli hub del Trentino. "La vaccinazione, che utilizza il vaccino 9-valente, è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che non hanno ancora iniziato o completato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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