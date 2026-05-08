Hpv torna l’open day vaccinale | a chi è rivolto il servizio

Sabato, in tutti gli hub del Trentino, si terrà un open day dedicato alla vaccinazione contro l'Hpv, con il vaccino 9-valente disponibile gratuitamente. La somministrazione è rivolta ai maschi fino a 30 anni e alle donne fino a 40 anni, purché siano iscritti al Servizio sanitario provinciale e non abbiano ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale. L'iniziativa mira a promuovere l'accesso alla prevenzione per le fasce di popolazione indicate.

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Open day dedicato alla vaccinazione contro l'Hpv, sabato in tutti gli hub del Trentino. "La vaccinazione, che utilizza il vaccino 9-valente, è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40 anni iscritti al Servizio sanitario provinciale che non hanno ancora iniziato o completato.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Papillomavirus umano (Hpv), open day vaccinale giovedì 14 maggioLa prevenzione passa anche da gesti semplici, accessibili e fondati su solide evidenze scientifiche. Torna l’Open day vaccinale contro il papilloma virusOpen day vaccinale, domani in tutti gli hub del Trentino, contro il Papilloma virus. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hpv, torna l'Open day dell'università: vaccinazioni e informazioni per gli studenti; Sabato 9 maggio open day per la vaccinazione HPV; Open Day vaccinazioni anti-Hpv per studenti e studentesse durante il Palio d'Ateneo; HPV, open day vaccinale per ragazzi e alle ragazze nati nel 2011. HPV, Open day all’Università: il 6 maggio vaccinazioni gratuite e informazioni per gli studenti in viale delle ScienzeDopo il positivo riscontro registrato nella giornata dello scorso 4 marzo, torna all’Università degli Studi di Palermo l’Open Day dedicato alla prevenzione del Papilloma virus umano (HPV). Il Dipartim ... blogsicilia.it Sabato 9 maggio open day per la vaccinazione HPVSi rinnova anche a maggio l’appuntamento con l’open day dedicato alla vaccinazione contro l’HPV. Il prossimo sabato 9 maggio, dalle 9 alle 12, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione nei centri v ... ladigetto.it L’infezione da #HPV è considerata una condizione necessaria per lo sviluppo della quasi totalità dei tumori della cervice uterina. Più precisamente, il rischio riguarda soprattutto le infezioni persistenti da ceppi ad alto rischio oncogeno, come HPV 16 e 18. Que facebook