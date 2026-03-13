Torna l’Open day vaccinale contro il papilloma virus

Domani in tutti gli hub del Trentino si svolge l’Open day vaccinale contro il papilloma virus, con orario dalle 9 alle 12. Durante questa fascia oraria sarà possibile ricevere gratuitamente la vaccinazione senza bisogno di prenotazione. L'iniziativa mira a aumentare le coperture vaccinali nella regione.

Open day vaccinale, domani in tutti gli hub del Trentino, contro il Papilloma virus. Dalle 9 alle 12 sarà possibile vaccinarsi gratuitamente e senza prenotazione. "La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40, iscritte al Servizio sanitario provinciale, che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale - informa l'Azienda sanitaria -. Con l'obiettivo di prevenire possibili recidive il vaccino è fortemente raccomandato e gratuito anche per le donne sopra i 40 anni che sono state trattate per lesioni Hpv-correlate, fino a un massimo di tre anni dal trattamento. La campagna vaccinale,... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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