Il 22° Raduno degli Scoiattoli Off road Appennino Tosco-Emiliano si è svolto l’11 e il 12 aprile a Maresca, attirando numerosi partecipanti. Durante l’evento, hotel e ristoranti locali hanno registrato il tutto esaurito, segnalando un’affluenza consistente di visitatori. L’evento si è concluso senza problemi e con un risultato positivo in termini di presenze turistiche.

Si è concluso con piena soddisfazione e un eccellente risultato turistico, il 22° Raduno degli Scoiattoli Off road Appennino Tosco-Emiliano, che si è svolto ’11 e il 12 aprile a Maresca. Una manifestazione che, edizione dopo edizione, si è conquistata un posto fisso nel calendario degli appassionati di fuoristrada. I numeri parlano chiaro: 65 Jeep al via tra sabato e domenica, circa 200 persone coinvolte complessivamente tra equipaggi, accompagnatori e staff logistico, alberghi esauriti e 120 coperti a cena. Un piccolo, ma significativo volano turistico per la montagna pistoiese. Il raduno, rigorosamente non competitivo, ha preso vita sabato pomeriggio con la partenza dai garage della Pubblica Assistenza di Maresca, punto di ritrovo tradizionale, per concludersi la sera con la cena sociale a Pelliccia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli "Scoiattoli" fanno il pienone. Hotel e ristoranti, tutto esaurito

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