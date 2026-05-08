La tensione torna a salire inIran. La Marina statunitense ha intercettato attacchi di Teheran contro i cacciatorpediniereUSS Truxton, USS Mason e USS Rafael Peralta nello Stretto di Hormuz. L’episodio rappresentala più critica violazione del cessate il fuoco siglato lo scorso aprilee, secondo l’agenzia iranianaTasnim, è avvenuto come ritorsione ad un’offensiva americana ad una petroliera della Repubblica Islamica nel passaggio marittimo. Da parte sua, il presidente UsaDonald Trump, in un post suTruth, ha riferito che le tre navisono uscite dallo Stretto senza dannie ha definito l’Iran “non un paese normale“, maguidato da “pazzi”, sostenendo che Teheran userebbe senza dubbio un’arma nucleare se ne avesse la possibilità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hormuz, Iran attacca 3 navi Usa e Trump minaccia: “Se non firmano accordo li metteremo fuori gioco”

Golfo Persico in allerta: Trump minaccia un attacco all’Iran

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Sky tg24. . Attacchi incrociati Iran - Usa con lo stretto di Hormuz che resta ufficialmente chiuso. Trump che tuona: “Devono accettare l’intesa in fretta” ma rassicura: ”Il cessate il fuoco resta in vigore”. Il punto della situazione in Medio Oriente con Marco Congiu d - facebook.com facebook

Risale la tensione a Hormuz: gli Usa attaccano obiettivi militari in Iran x.com