Trump Iran spazzato via se attacca navi Usa

Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran verrebbe completamente eliminato in caso di attacco alle navi statunitensi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o precisazioni. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran riguarda le attività militari e marittime nella regione. Al momento, non sono state confermate altre reazioni ufficiali o sviluppi successivi a questa dichiarazione.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran verrebbe “spazzato via dalla faccia della Terra” qualora dovesse attaccare o interferire con le navi americane impegnate nel cosiddetto “Project Freedom”, programma al quale non sono stati forniti ulteriori dettagli pubblici. Le affermazioni sono state rilasciate nel corso di un’intervista concessa a Fox News, condotta dal giornalista Trey Yingst, andata in onda nella giornata di lunedì. Nel colloquio, Trump ha affrontato diversi temi legati alla sicurezza internazionale e alla presenza militare statunitense nelle aree sensibili del Medio Oriente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Trump: Iran sarà spazzato via se attacca navi Usa

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