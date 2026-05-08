Nelle ultime ore si sono registrati nuovi scontri nel settore dello Stretto di Hormuz, con una petroliera iraniana colpita da un attacco sconosciuto. Nel frattempo, Teheran ha attaccato tre cacciatorpediniere statunitensi in una serie di azioni che hanno aumentato la tensione nella regione. Nonostante la situazione si avvicini a un possibile accordo limitato tra Stati Uniti e Iran, gli scontri continuano a incidere sulla stabilità dello stretto.

Roma, 8 maggio 2026 – Sembra sempre più vicino un accordo limitato e temporaneo tra Stati Uniti e Iran per sbloccare lo stallo e il blocco dello Stretto di Hormuz. Anche se Teheran – che per la Cia potrebbe resistere anche 4 mesi nelle condizioni attuali –, pesa le parole, convinta di avere tempo e una posizione di forza. "Stiamo esaminando i messaggi trasmessi tramite la parte pachistana – ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei –. Non abbiamo ancora raggiunto una conclusione e finora non è stata data alcuna risposta alla parte americana". Teheran, infatti, potrebbe accettare il memorandum, composto da quattordici punti, che fermerebbe i combattimenti senza però risolvere le questioni più controverse, dato che tra le parti insistono profonde divergenze soprattutto in merito alla questione nucleare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hormuz: accordo più vicino, ma ci sono nuovi scontri. Colpita petroliera iraniana. Teheran attacca tre cacciatorpediniere Usa

Notizie correlate

Leggi anche: Guerra in Iran, petroliera cinese Hormuz sfida il blocco di Trump. Usa-Teheran, possibile un nuovo incontro. Colpita una nave nel golfo dell’Oman

Tregua in Libano: Teheran riapre Hormuz. Trump: “Accordo Usa-Iran è vicino”WASHINGTON (USA) – Dopo l’annuncio della riapertura da parte del ministro iraniano Abbas Araghci, la tv di Stato ha precisato che il passaggio viene...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Guerra in Iran, la diretta | Trump: Se Teheran accetta l’accordo, lo Stretto di Hormuz sarà riaperto a tutti; Usa-Iran, svolta nei negoziati: ecco il memorandum che può fermare la guerra; Medio Oriente: nuovo piano Usa per la pace, Trump: 'Molto possibile un accordo'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'; Trump sospende Project Freedom, nave francese attaccata a Hormuz.

Hormuz, accordo più vicino ma ci sono nuovi scontri. Teheran: Violata la tregua. E attacca tre cacciatorpediniere USAI pasdaran creano un’agenzia per gestire lo Stretto. La Cia avverte: l’Iran può resistere molti mesi ... msn.com

Iran-Usa, prove d’intesa per liberare Hormuz, del nucleare si parla dopoTeheran valuta la proposta di 14 punti per la pace presentata dalla Casa Bianca. «Sarà un accordo limitato e temporaneo». Pezeshkian vede Khamenei. Libano, l’Idf ha colpito di nuovo il contingente ita ... editorialedomani.it

La chiusura dello stretto di Hormuz ha conseguenze gravi sul commercio dei fertilizzanti e sulla vita di milioni di persone - facebook.com facebook

#Hormuz, #Onu: circa 1.500 navi e 20.000 marinai bloccati nello Stretto. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) delle Nazioni Unite - #Iran #IranWar x.com