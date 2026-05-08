Hirundini | il suono lucano tra chitarra battente e nuove radici

Nel cuore della regione lucana, un progetto musicale combina il suono della chitarra battente con i loop vocali più recenti, creando un rapporto tra tradizione e innovazione. Nel videoclip, il protagonista distrugge uno smartphone, gesto che suscita diverse interpretazioni. La musica e le immagini si intrecciano in modo da esplorare le connessioni tra strumenti antichi e tecnologie contemporanee, senza approfondimenti sulle motivazioni dietro queste scelte.

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? Domande chiave Come può la chitarra battente dialogare con i loop vocali moderni?. Perché il protagonista decide di distruggere uno smartphone nel videoclip?. Cosa significa il termine comme na paccia nella tradizione lucana?. Come si unisce la ricerca etnografica al mixaggio in Dolby Atmos?.? In Breve Vito D'Andrea dirige il videoclip tra i calanchi lucani con Maria Anna Nolè.. Alessandro Luvarà cura il mastering presso lo SpainAudio Studio di Molochio.. Sabino Cannone realizza il mix Dolby Atmos al MoReVox di Milano.. Salsano conduce ricerche etnografiche tra Cilento e Monti Lattari dal 2005.. Hiram Salsano e Marcello De Carolis lanciano oggi, 8 maggio 2026, il singolo Hirundini disponibile su tutte le piattaforme digitali e per la rotazione radiofonica, anticipando un disco in arrivo nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hirundini: il suono lucano tra chitarra battente e nuove radici Notizie correlate Il mago che ha rivoluzionato il suono: «Non canto, la mia voce è la chitarra»Per dimostrare che Bill Frisell «ha cambiato il suono della musica americana», Philip Watson impiega 560 pagine (Beautiful dreamer). Matera, il suono delle radici: musica e poesia si fondono ad Area8?? Cosa sapere Il Fabula Lucana si esibisce giovedì 30 aprile alle 21:00 ad Area8 a Matera.