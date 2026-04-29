Matera il suono delle radici | musica e poesia si fondono ad Area8

Giovedì 30 aprile alle 21:00, il Fabula Lucana si esibirà ad Area8 a Matera, conclusione della rassegna Musica e Poesia dedicata alle tradizioni lucane. L'evento si svolge in un luogo che ospita musica e poesia, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare le radici culturali della regione. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento di questa iniziativa, che ha visto coinvolti diversi artisti nel corso degli ultimi mesi.

?? Cosa sapere Il Fabula Lucana si esibisce giovedì 30 aprile alle 21:00 ad Area8 a Matera. L'evento chiude la rassegna Musica e Poesia dedicata al recupero delle tradizioni lucane. Giovedì 30 aprile alle ore 21:00, la sala di Area8 in via Casalnuovo 15 a Matera ospiterà l'ultimo appuntamento della rassegna Musica & Poesia con il concerto Le voci di Cencree dei Fabula Lucana. Il Circolo Radici APS chiude il ciclo di cinque serate dedicate al connubio tra note musicali e letteratura attravers .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera, il suono delle radici: musica e poesia si fondono ad Area8 Notizie correlate Matera celebra San Francesco: teatro e musica si fondono in un recitalL’Auditorium Gervasio di Matera ospita questa sera un evento dal forte impatto culturale dedicato alla figura di San Francesco d’Assisi, in occasione... Matera, viaggio tra archeologia e poesia: il cinema che risveglia le radici? Cosa sapere Il cineteatro Guerrieri di Matera ospita il film La zattera di pietra 2 il 26 aprile. Altri aggiornamenti Temi più discussi: VivaVerdi 2026: la 30ª edizione al via il 1° maggio a Matera; Presentazione volume Artaud e i suoni della crudeltà di Lello Cassinotti al cinemino Tam e Live performance A/V di Lello Cassinotti in dialogo creativo con Clay al Klab in via Casalnuovo - Matera; Un labirinto di pietra sospeso su un canyon: è la città italiana più magica da scoprire in primavera; Matera | Pensare la Musica Oggi - Franco Degrassi. Matera: Pensare la musica oggi Ciclo di conferenzeProsegue il ciclo di incontri Pensare la Musica Oggi, ideato e organizzato dal Dipartimento di Musicologia del Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera, con il secondo appuntamento in ... noinotizie.it Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026: Il programma della Cerimonia inaugurale del 20 marzoAlle 17:00 il cantiere dello storico Teatro Duni si trasforma in uno spazio sospeso tra costruzione e immaginazione. Qui impalcature e strutture provvisorie diventano immagine della città che si ... ilmessaggero.it Matera, il Prefetto Ippolito in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri - facebook.com facebook Matera piange la scomparsa improvvisa del giornalista sportivo Antonio Mutasci. Storica voce delle telecronache e addetto stampa dell’Invicta Matera. Numerosi i messaggi di cordoglio da istituzioni, ordini professionali e mondo dello sport. x.com