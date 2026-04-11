Un musicista di 75 anni ha attirato l’attenzione per il modo in cui ha modificato il modo di suonare la chitarra. Secondo alcuni esperti, il suo contributo ha avuto un effetto paragonabile a quello di artisti come Hendrix e Metheny. Durante un’intervista, ha dichiarato che la sua voce non è altro che la chitarra stessa e ha affermato che tentare di spiegare la musica porta solo a confermare ciò che già si sa.

Per dimostrare che Bill Frisell «ha cambiato il suono della musica americana», Philip Watson impiega 560 pagine (Beautiful dreamer). Per mandare in vacca le fatiche di un biografo meticoloso al diretto interessato bastano cinque parole, che non hanno bisogno di traduzione: «Oh man, I don’t know!». L’unico della classe a non credere nel titolo è infatti l’artista di Baltimora (Maryland) che, a 75 anni appena compiuti, si sente ancora al primo giorno di scuola. Anche se il suo maestro, Jim Hall (1930-2013), non esitava a dire: «Bill ha portato la chitarra in un luogo in cui non era mai stata». Non si tratta di falsa modestia: in quegli occhi da Peter Pan lo smarrimento è sincero. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il mago che ha rivoluzionato il suono: «Non canto, la mia voce è la chitarra»

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