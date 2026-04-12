Bologna si tinge di creatività | Hervé Tullet sfida il gioco e l’arte

A Bologna, dal 13 al 16 aprile, si terrà un evento dedicato all'arte e alla creatività per bambini. Durante la fiera del libro per l'infanzia, un artista internazionale presenterà un percorso che include spettacoli dal vivo, mostre e nuove pubblicazioni. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico attraverso attività che uniscono gioco e arte, offrendo diverse modalità di interazione con le opere. La manifestazione si svolge in diversi spazi della città, attirando visitatori di tutte le età.

L’artista Hervé Tullet porterà la sua visione dell’arte interattiva a Bologna dal 13 al 16 aprile in occasione della Children’s Book Fair, proponendo un percorso che spazia tra spettacoli dal vivo, mostre e nuovi volumi dedicati all’infanzia. L’evento, che vede l’autore protagonista di diverse attività progettate per coinvolgere sia i più piccoli che gli adulti, si concentrerà sul potere del gioco come strumento di apprendimento e condivisione creativa. Il programma della fiera tra performance teatrali e riflessioni pedagogiche. Il cuore delle attività di Tullet inizierà durante il primo giorno della manifestazione bolognese, quando l’autore...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna si tinge di creatività: Hervé Tullet sfida il gioco e l’arte Bologna si fa città d’arte: domenica 8 febbraio tra mostre, omaggi e dialogo tra scienza e creatività.Bologna si prepara a una domenica all’insegna dell’arte e della cultura, proseguendo il percorso inaugurato con la White Art Night e dando seguito... Leggi anche: Roma, Trigoria si tinge d’arte: l’omaggio di Drugi ai giallorossi