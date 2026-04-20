Strada comunale trasformata in una discarica a cielo aperto | Chi la percorre deve tornare indietro

Una strada comunale si presenta come una discarica a cielo aperto, con macerie edili, mobili usati, sacchi di rifiuti speciali e vernici sparsi lungo tutta la carreggiata. Chi la percorre si trova costretto a tornare indietro, poiché l’area è diventata un deposito abusivo di materiali di scarto. La presenza di rifiuti ingombranti e speciali ha trasformato il tratto in un luogo inaccessibile e pericoloso.

SAN PIETRO VERNOTICO – Una distesa di macerie edili, vecchi mobili, vernici e sacchi di rifiuti speciali che inghiottono la carreggiata. È questo lo stato in cui versa la strada comunale Lero, posta a sud-ovest del territorio comunale, l’arteria che collega il quartiere Zona 167 alla contrada.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Discarica a cielo aperto a due passi dallo stadio comunale | FOTOEnnesima discarica a cielo aperto nel comune di Mondragone è quella segnalata dalle guardie ambientali del Wwf sezione Caserta. Terrore sulla 613, il duro sfogo: “Strada trasformata in trincea a cielo aperto”SQUINZANO – L’assalto armato ai danni di un blindato dell’istituto Btv, consumatosi questa mattina sulle strade pugliesi nel tratto della statale 613... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce-San Cataldo: la giungla dell’incuria sulla 364 finisce in commissione; Formula Driver, successo per il 'rally' in paese; Castiglione di Sicilia, rimossi 20 mila chili di rifiuti lungo la strada tra Rovittello e Quota Mille; Migranti sgomberati dormono sotto ai portici: Fino a quando non verrà trovata una soluzione. Così sfidano il Comune. Ruviano, i bambini imparano le regole della strada al volante di kart elettriciRuviano (Caserta) - Chi l'ha detto che imparare il Codice della Strada debba essere noioso? Oggi Ruviano si è trasformata in una vera e propria scuola guida ... pupia.tv COMUNE FOGGIA Foggia. Strada già realizzata, il Comune acquisisce l’area: indennizzo da oltre 13mila euroIl Comune di Foggia mette ordine a una vicenda urbanistica rimasta sospesa per anni e formalizza l’acquisizione di un’area già trasformata in strada pubblica. Con una determinazione dirigenziale, l’en ... statoquotidiano.it Lo schianto sulla strada provinciale 15 nel territorio comunale di Povoletto: a perdere la vita è statoun 52enne residente a Udine, deceduto per le gravissime ferite riportate nell'incidente - facebook.com facebook