Sassuolo vs Hellas Verona ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026.Gli emiliani cercano continuità per restare aggrappati alla parte sinistra della classifica, mentre gli scaligeri inseguono punti pesanti per riaprire il discorso salvezza. Sassuolo vs Hellas Verona si giocherà venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium. SASSUOLO VS HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE In casa neroverde la parola d’ordine è continuare a fare bene dopo il successo casalingo contro l’Udinese per 2-1. L’obiettivo della squadra di Grosso è quello di consolidare la propria posizione nella parte sinistra della classifica per poter pensare a raggiungere un posto nelle Coppe europee. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Il Giudice Sportivo toglie protagonisti a Sassuolo-Verona: da Matic ad Orban, quanti squalificatiIl ritorno al Mapei Stadium arriva nel momento migliore per il Sassuolo. Dopo il colpo esterno al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, i neroverdi. tuttomercatoweb.com

Sassuolo-Verona: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Sassuolo-Verona in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 26^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

HELLAS PACK: è in vendita su hellasverona.it il mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi #HVFC #WeAreHellas facebook

In merito a un post pubblicato oggi su un profilo del social media X attribuito al calciatore Gift #Orban, Hellas Verona precisa che questo profilo non appartiene a Gift Orban. In relation to a post published today on a social media profile on X attributed to Gift Orb x.com