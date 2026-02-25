Hellas Verona vs Napoli ventisettesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

L’Hellas Verona ha subito una sconfitta contro il Napoli, causata da una prestazione difficile dei padroni di casa. La squadra di casa ha faticato a contenere l’attacco avversario, che ha trovato spazio soprattutto nel secondo tempo. I partenopei hanno spinto con decisione, cercando di rafforzare la propria posizione in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che mette in evidenza le differenze tra le due forze in campo.

© Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Napoli, ventisettesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Contro gli scaligeri in lotta per evitare la retrocessione, i partenopei vanno a caccia dei tre punti per consolidare la propria posizione Champions. Hellas Verona vs Napoli si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA-NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri stanno pian piano lasciando la massima serie, anche perchè l’avvento di Sammarco in panchina al posto di Zanetti non ha minimamente dato la scossa all’ambiente. La classifica, infatti, li vede ultimi con 15 punti, a meno nove dalla salvezza diretta e dunque molto vicini alla retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com Napoli vs Hellas Verona, diciannovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaNapoli e Hellas Verona si affrontano nella diciannovesima giornata della Serie A 20252026. Leggi anche: Hellas Verona vs Atalanta, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla GUIDA COMPLETA SQUADRA per SQUADRA | Consigli Asta Fantacalcio 2025/26 Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaNapoli: info biglietti; Hellas Verona-Napoli: info biglietti; Hellas Pack | Al via il mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi; Il muro del Napoli è crollato, allarme difesa per Conte: già subiti gli stessi goal di tutto lo scorso campionato. BIGLIETTI - Serie A, Hellas Verona-Napoli, vendita riservata ai possessori di fidelity card, non residenti in CampaniaNAPOLI - La SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona - Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni del ... napolimagazine.com Verona-Napoli info per i tifosi del NapoliLa SSC Napoli informa che, in occasione del match Hellas Verona – Napoli, in programma sabato 28 febbraio 2026, alle ore 18:00 allo stadio Bentegodi di Verona, a seguito delle indicazioni della Questu ... 100x100napoli.it È stato uno dei bomber più amati dell'Hellas Verona, ora sta trascinando il club italiano dopo gli anni all'estero https://bitly.cx/cnrYb - facebook.com facebook #GiudiceSportivo. #HellasVerona, #AlMusrati squalificato una giornata - x.com