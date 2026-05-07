Una discarica a cielo aperto situata all'ingresso di Ushuaia è stata segnalata come possibile serbatoio di Hantavirus. La zona, frequentata da turisti per il birdwatching, si trova nella provincia meridionale del Paese. La presenza di questa discarica ha sollevato preoccupazioni tra le autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione in attesa di ulteriori verifiche. Nessuna informazione è stata ancora confermata ufficialmente sulle implicazioni sanitarie.

Roma, 7 maggio 2026 – Sarebbe la discarica a cielo aperto all'entrata di Ushuaia, nella provincia argentina di Terra del Fuoco, il possibile serbatoio del ceppo andino dell'hantavirus contratto per primo dai due turisti olandesi (marito e moglie di 70 e 69 anni, entrambi deceduti) a bordo della nave da crociera MV Hondius. Ne è convinto il fotografo e guida locale Gastón Bretti che sottolinea come nei dintorni della discarica sia frequente la presenza di appassionati di birdwatching. “È abituale per gli appassionati andare alle discariche perché ci sono molti uccelli, in generale necrofagi che si nutrono di carogne”. Hantavirus, Pregliasco: in Italia non c'è rischio oggettivo ad oggi (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus: “Serbatorio in discarica a cielo aperto a Ushuaia”. La guida: mèta di turisti per birdwatching

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