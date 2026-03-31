Negli ultimi giorni si parla nuovamente di Covid, in particolare per la diffusione della variante denominata “Cicada”, una sottovariante del ceppo Omicron. Le autorità sanitarie stanno monitorando questa nuova variante, che ha attirato l'attenzione anche a seguito di segnalazioni sui sintomi associati. La discussione si concentra sulle caratteristiche di questa variante e sulle eventuali implicazioni per la popolazione.

Si torna a discutere di Covid a causa della comparsa della variante “Cicada”, una sottovariante del ceppo Omicron monitorata dalle autorità sanitarie. Negli ultimi giorni il dibattito sul Covid-19 è tornato attuale con l’emergere della variante “Cicada” (BA.3.2), una sottovariante del ceppo Omicron attualmente monitorata dalle principali autorità sanitarie internazionali come la World Health Organization e il Centers for Disease Control and Prevention. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui sintomi. Si è tornati a discutere del Covid a causa dell’emergere della variante denominata “Cicada”, identificata come BA.3.2 e appartenente alla famiglia Omicron. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Variante Covid ‘Cicada’, perché se ne parla e quali sono i sintomi

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