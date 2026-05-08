Un focolaio di Hantavirus a bordo della nave da crociera Mv Hondius ha riacceso l’attenzione sulla diffusione di malattie zoonotiche in ambito marittimo. Attualmente non esiste un vaccino disponibile contro questa infezione, che si trasmette principalmente attraverso il contatto con animali infetti o loro escrementi. L’Organizzazione mondiale della sanità ha fornito alcune rassicurazioni, ma la notizia ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle emergenze sanitarie nelle rotte marittime.

Attractive young scientist and her post doctoral supervisor working on a project in the forensic laboratory. Il recente focolaio di Hantavirus registrato a bordo della nave da crociera Mv Hondius ha riportato al centro dell’attenzione il tema delle zoonosi e della prevenzione sanitaria internazionale. L’episodio, che ha già causato tre vittime, ha evidenziato soprattutto un problema ancora aperto: l’assenza di un vaccino approvato a livello globale contro il virus. Nonostante la gravità della situazione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha escluso il rischio di una nuova pandemia. Maria Van Kerkhove, responsabile del dipartimento per...🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Hantavirus, nessun vaccino disponibile: il focolaio sulla Mv Hondius rilancia l’allarme sanitario

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