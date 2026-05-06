MV Hondius il sospetto focolaio di hantavirus continua a preoccupare | due membri dell’equipaggio verranno evacuati

Due membri dell’equipaggio della MV Hondius, la nave da crociera attualmente in navigazione nell’oceano, saranno evacuati a causa di sospetti di hantavirus. La decisione è stata presa dopo che sono stati riscontrati sintomi sospetti tra alcuni membri dell’equipaggio. La nave, che si trova in una zona remota, proseguirà il viaggio con altri membri a bordo mentre vengono avviate le procedure di sicurezza e di assistenza medica.

Due membri dell’equipaggio della MV Hondius, la nave da crociera, attualmente nell’ Oceano Atlantico, nella quale si trova un sospetto focolaio di hantavirus, verranno evacuati per motivi medici, poiché l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato che a bordo potrebbe essersi verificata una rara trasmissione da uomo a uomo del virus mortale. I due, un britannico e un olandese, necessitano di “cure mediche urgenti” dopo aver manifestato sintomi respiratori, come dichiarato dall’operatore turistico Oceanwide Expeditions; verranno evacuati via Capo Verde verso i Paesi Bassi, consentendo all’imbarcazione di proseguire verso le Isole Canarie, in Spagna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - MV Hondius, il sospetto focolaio di hantavirus continua a preoccupare: due membri dell’equipaggio verranno evacuati Notizie correlate Cos’è l’hantavirus e come si trasmette, incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusRoma, 4 maggio 2026 – Tre morti, alcuni ricoveri e il timore di un possibile contagio a bordo: è questo il quadro che ha portato sotto i riflettori... Cos’è l’hantavirus, come si trasmette e i sintomi. Incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusRoma, 4 maggio 2026 – Tre morti, alcuni ricoveri e il timore di un possibile contagio a bordo: è questo il quadro che ha portato sotto i riflettori... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, 3 morti sulla nave da crociera MV Hondius, Oms: Possibile trasmissione da uomo a uomo; Mv Hondius, il contagio nel cuore dell’Atlantico: tre morti, casi gravi a bordo e l’ombra dell’hantavirus su una crociera estrema; Focolaio sulla Mv Hondius, cosa dicono gli esperti: Non c'è rischio di pandemia. Quanto costa la crociera: fino a 21mila euro. MV Hondius, il sospetto focolaio di hantavirus continua a preoccupare: due membri dell’equipaggio verranno evacuatiDue membri dell’equipaggio della MV Hondius, la nave da crociera, attualmente nell’Oceano Atlantico, nella ... msn.com Dall’Antartide alle Canarie: il giallo del focolaio di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius sotto la lente dell’OMSDa crociera da sogno a incubo epidemiologico: tre vittime sulla nave MV Hondius. La situazione ora preoccupa l'OMS che coordina l'emergenza tra Argentina e Canarie, mentre è iniziata la caccia ai cont ... ilsicilia.it Epidemia di hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius Arriva l’annunciato il Ministero della Salute: https://fanpa.ge/R6TF0 - facebook.com facebook Non esistono al momento farmaci efficaci contro l'Hantavirus, un cui focolaio sviluppatosi sulla nave mv Hondius al largo di Capo Verde ha provocato tre morti su sette casi confermati e sospetti. Nessun vaccino o terapia è dunque disponibile e nei casi gravi l' x.com