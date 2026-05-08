Hantavirus negativa al test l’assistente di volo KLM

Un assistente di volo di una compagnia aerea è stato ricoverato in ospedale ad Amsterdam dopo aver manifestato lievi sintomi compatibili con l’hantavirus. Dopo aver effettuato i test, è risultato negativo. La persona lavorava per la compagnia aerea e si era presentata con sintomi che avevano richiesto il ricovero. La compagnia ha comunicato i risultati delle analisi senza ulteriori dettagli.

È risultata negativa al test l’ assistente di volo di KLM che presentava lievi sintomi di hantavirus e che per questo era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam. La hostess era entrata in contatto con una passeggera olandese che aveva cercato di imbarcarsi il 25 aprile per lasciare Johannesburg per i Paesi Bassi, dopo essere scesa dalla nave da crociera MV Hondius a bordo del quale si è sviluppato il focolaio dell’infezione. L’equipaggio, date le sue condizioni di salute, aveva rifiutato il trasporto: la donna è poi morta in ospedale in Sudafrica. Nuovo caso sospetto sull’isola di Tristan da Cunha. L’attenzione resta però massima, anche...🔗 Leggi su Lettera43.it

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