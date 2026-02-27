Monaldi si indaga su altri 2 casi sospetti di trapianti sospetti Denuncia Tg1 C' erano 3 box tecnologici per trasporto ma l' equipe non lo sapeva

Le autorità stanno investigando su due nuovi casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli, dopo il decesso di un bambino. Secondo quanto riferito dal Tg1, ci sarebbero tre box tecnologici usati per il trasporto degli organi, ma l’equipe medica non ne sarebbe stata informata. La procura ha avviato le indagini per chiarire i dettagli di queste situazioni.

Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli. Lo rivela il Tg1 spiegando che la procura di Napoli si sta concentrando anche su altre due vicende dopo la morte del bimbo di 2 anni, sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato il 23 dicembre. Gli altri box Al Monaldi erano disponibili a dicembre dell'anno scorso tre 'Paragonix', vale a dire i contenitori di ultima generazione per il trasposto e conservazione degli organi da trapianto, ma l'equipe che si è occupata del prelievo del cuore destinato a Domenico ha sostenuto di non esserne a conoscenza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

