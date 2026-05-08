Hantavirus l' epidemia silenziosa causata dal clima che cambia

Un nuovo focolaio di hantavirus ha colpito i passeggeri di una nave da crociera, portando all’attenzione pubblica un rischio sanitario poco noto. L’episodio si è verificato a bordo della Mv Hondius, richiamando l’attenzione sulla diffusione di questa malattia virale. La notizia si aggiunge a un quadro di preoccupazioni legati ai cambiamenti climatici, che influenzano la diffusione di numerosi agenti patogeni.

Il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della Mv Hondius accende i riflettori su un’emergenza sanitaria passata fino ad oggi inosservata. L’hantavirus - in particolare il ceppo Andes, tra i più letali e l’unico capace di una limitata trasmissione tra esseri umani - si sta infatti diffondendo.🔗 Leggi su Today.it

Notizie correlate

Il medico in vacanza che si è ritrovato a gestire l'epidemia di hantavirus sulla Mv HondiusDoveva essere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento, invece per Stephen Kornfeld si è trasformata in un'emergenza sanitaria da gestire.

Hantavirus in crociera, Oms: no inizio epidemiaDa lunedì partiranno le operazioni di sbarco dalla nave da crociera su cui si sono verificati casi d’infezione da Hantavirus.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Hantavirus e Covid, quali sono le differenze? Cosa sappiamo (per ora) su contagio, tempi di incubazione e malattia; Virus in alto mare pronti all’evacuazione Oggi summit Ue; Bassetti contro Garlasco L’infettivologo s’indigna e lancia l’allarme per la nuova pandemia.

Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un’epidemia che uccide un malato su treIl caso della MV Hondius, partita da Ushuaia con tre morti a bordo, ha acceso i riflettori su una realtà sudamericana poco nota: in Argentina i contagi sono ... quotidianosanita.it

L'Hantavirus: cos'è, come si trasmette e cosa provocaOms, 'L'Hantavirus non è l'inizio di un'epidemia o pandemia'. Non esiste una cura specifica né un vaccino (ANSA) ... ansa.it

In Europa circolano già alcune specie di hantavirus meno letali di quelle americane. Ma cambiamenti climatici, urbanizzazione e commercio di animali selvatici potrebbero favorire nuovi spillover. L’esperta Annapaola Rizzoli: “Serve un monitoraggio costante”. x.com

Hantavirus come il Covid, il dibattito infiamma il web: scontro Bassetti-Parisi - facebook.com facebook