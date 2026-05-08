Hantavirus l' epidemia silenziosa causata dal clima che cambia

Da today.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo focolaio di hantavirus ha colpito i passeggeri di una nave da crociera, portando all’attenzione pubblica un rischio sanitario poco noto. L’episodio si è verificato a bordo della Mv Hondius, richiamando l’attenzione sulla diffusione di questa malattia virale. La notizia si aggiunge a un quadro di preoccupazioni legati ai cambiamenti climatici, che influenzano la diffusione di numerosi agenti patogeni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della Mv Hondius accende i riflettori su un’emergenza sanitaria passata fino ad oggi inosservata. L’hantavirus - in particolare il ceppo Andes, tra i più letali e l’unico capace di una limitata trasmissione tra esseri umani - si sta infatti diffondendo.🔗 Leggi su Today.it

Notizie correlate

Il medico in vacanza che si è ritrovato a gestire l'epidemia di hantavirus sulla Mv HondiusDoveva essere una vacanza all'insegna del relax e del divertimento, invece per Stephen Kornfeld si è trasformata in un'emergenza sanitaria da gestire.

Hantavirus in crociera, Oms: no inizio epidemiaDa lunedì partiranno le operazioni di sbarco dalla nave da crociera su cui si sono verificati casi d’infezione da Hantavirus.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Hantavirus e Covid, quali sono le differenze? Cosa sappiamo (per ora) su contagio, tempi di incubazione e malattia; Virus in alto mare pronti all’evacuazione Oggi summit Ue; Bassetti contro Garlasco L’infettivologo s’indigna e lancia l’allarme per la nuova pandemia.

hantavirus l epidemia silenziosaHantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un’epidemia che uccide un malato su treIl caso della MV Hondius, partita da Ushuaia con tre morti a bordo, ha acceso i riflettori su una realtà sudamericana poco nota: in Argentina i contagi sono ... quotidianosanita.it

hantavirus l epidemia silenziosaL'Hantavirus: cos'è, come si trasmette e cosa provocaOms, 'L'Hantavirus non è l'inizio di un'epidemia o pandemia'. Non esiste una cura specifica né un vaccino (ANSA) ... ansa.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.