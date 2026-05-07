Da lunedì cominceranno le operazioni di sbarco a seguito di alcuni casi di infezione da Hantavirus registrati su una nave da crociera. L’Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che non si tratta dell’inizio di un’epidemia. La nave resterà in porto mentre vengono adottate le misure di sicurezza necessarie. Nessun dettaglio sui numeri o sulle condizioni dei soggetti coinvolti è stato fornito.

Da lunedì partiranno le operazioni di sbarco dalla nave da crociera su cui si sono verificati casi d’infezione da Hantavirus. Per il direttore dell’Oms Ghebreyesus, non c’è nessun inizio di epidemia. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Hantavirus in crociera, Oms: no inizio epidemia

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