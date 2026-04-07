Belen Rodriguez ha condiviso pubblicamente la sua esperienza dopo aver ricevuto la dose di vaccino, descrivendo i sintomi che ha avuto. La sua testimonianza ha suscitato reazioni da parte di un noto medico, che ha commentato pubblicamente quanto affermato dall’attrice. La discussione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, portando alla luce divergenze di opinioni su effetti collaterali e sicurezza del vaccino.

Belen Rodriguez ha raccontato cosa le è accaduto dopo essersi sottoposta al vaccino: la reazione di Bassetti non si è fatta attendere. Belen Rodriguez ha deciso di raccontare pubblicamente quello che ha vissuto dopo essersi sottoposta al vaccino. La risposta del medico Matteo Bassetti non si è fatta attendere ed è scoppiata una polemica per le parole della showgirl argentina. Matteo Bassetti non ci sta e non perde l’occasione di intervenire dopo il racconto di Belen Rodriguez. Il medico ha insistito sul fatto che solo gli esperti dovrebbero parlare degli effetti dei vaccini e delle malattie, perché possono basarsi su dati scientifici. L’infettivologo vuole evitare che vengano trasmessi messaggi ambigui, che possano generare dubbi o incertezza di fronte a decisioni importanti, come l’adesione ai percorsi di prevenzione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Cosa mi è successo dopo il vaccino”, il racconto di Belen: scoppia la polemica con Bassetti

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