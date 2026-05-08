È scoppiato un acceso scontro sui social tra la showgirl e il medico infettivologo, in relazione a temi legati alla pandemia e alle misure di contenimento. La showgirl ha espresso la sua posizione contro il lockdown, mentre il medico ha commentato una frase di Heather Parisi sul Covid, dicendo che nessuno la vaccinerà. La discussione si è concentrata su argomenti di salute pubblica e misure di prevenzione.

Nuovo botta e risposta tra Heather Parisi e un medico, questa volta con Matteo Bassetti. Sull’Hantavirus, Parisi scrive che non andrà in lockdown perché la propaganda per la vaccinazione, già utilizzata nella pandemia di COVID-19, ormai “non attacca più”. Bassetti le risponde che nessuno la obbligherà a vaccinarsi e, soprattutto, che non esiste un vaccino per un virus che nel 50% dei casi uccide. Poi lancia una frecciatina: “Non l’avevano insegnato al corso di biologia fatto su Facebook?”. Heather Parisi sull’Hantavirus Heather Parisi, cantante, ballerina, conduttrice e volto della televisione italiana tra gli anni ’70 e ’90, ha dichiarato che non andrà in lockdown per l’Hantavirus.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, Bassetti contro Heather Parisi dopo la frase sul Covid: "Continui a giocare, nessuno la vaccinerà"

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