Hantavirus l’Ue attiva il meccanismo di protezione civile L’Oms | Questo non è il Coronavirus Non è l’inizio di una pandemia

La Commissione europea ha convocato una riunione con le autorità sanitarie per discutere dell’aumento dei casi di hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che si tratta di un virus diverso dal coronavirus e non rappresenta l’inizio di una pandemia. In risposta, l’Unione europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per coordinare le azioni di risposta e gestione dell’emergenza.

«Oggi la Commissione ha ospitato una riunione a cui hanno partecipato le autorità sanitarie e di protezione civile degli Stati membri» per «fornire gli ultimi aggiornamenti» sui casi del virus Andes della famiglia Hantavirus, comparso a bordo della Hondius e «garantire un buon coordinamento su questioni quali il rimpatrio, le linee guida sulla quarantena e la comunicazione dei rischi». Lo riferisce una portavoce dell’esecutivo Ue. «La Commissione ha informato che il meccanismo di protezione civile è stato attivato dalla Spagna», ha spiegato, aggiungendo che «domani si terranno ulteriori discussioni per esaminare e definire i protocolli sulla quarantena e le linee guida».🔗 Leggi su Open.online

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Finora sono stati segnalati otto casi, tra cui tre decessi, per il focolaio di hantavirus: lo ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus in una conferenza stampa, come riporta Bbc. Cinque di questi sono casi confermati, mentre gli altri tre son x.com