Il governatore delle Canarie ha annunciato che la nave da crociera MV Hondius, attualmente ferma a Capo Verde con 147 persone a bordo, non può entrare nell’arcipelago a causa di un focolaio di hantavirus. La nave, definita come la “nave della morte” dai media, è stata respinta per motivi di sicurezza sanitaria. La situazione ha suscitato discussioni tra le autorità locali e i rappresentanti della compagnia di navigazione.

Il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, si oppone fermamente all’arrivo nell’arcipelago della nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus e attualmente ancorata a Capo Verde con 147 persone a bordo."Non abbiamo alcuna comunicazione ufficiale, nessuna informazione né richiesta da parte della Oms di accogliere la nave", ha dichiarato Clavijo. "Siamo in attesa di conoscere i criteri tecnici della decisione di inviarla alle Canarie. Per questo ho chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez". Clavijo ha insistito: "Non era quello che si era concordato", sottolineando la grave carenza di strutture sanitarie. Nelle Canarie c’è un solo posto letto idoneo per questo tipo di pazienti e solo sette in tutta la Spagna.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Hantavirus, la "nave della morte" respinta: Sanchez è nei guai. Poi la soluzione Tenerife

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"Il rischio per la salute pubblica globale legato alla comparsa di un focolaio di hantavirus a bordo della Mv Hondius rimane a oggi basso". Lo afferma su X Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. #ANSA x.com